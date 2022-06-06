Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

06.06.2022 18:42
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,87 puan artarak 2.648,12 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,87 puan artarak 2.648,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 18,56 puan ve yüzde 0,71 kazançla 2.619,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.619,81, en yüksek 2.654,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 artışla 2.648,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,89, sanayi endeksi yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 1,01 ve teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 52,64 puan ve yüzde 1,82 yükselişle 2.942,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.844,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.844,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 988 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,5472 lira, satışta 16,6135 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,4650 lira, satışta 16,5310 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,22'den, bileşik getirisi de yüzde 25,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0691, sterlin/dolar paritesi 1,2529, dolar/yen paritesi de 131,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,65 düşüşle 118,57 dolardan işlem görüyor.???????

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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