Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,07 puan artarak 2.648,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,94 puan ve yüzde 0,07 kazanımla 2.650,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.619,53, en yüksek 2.656,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 2.648,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,88 puan ve yüzde 0,27 düşüşle 2.934,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 48'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Sasa Polyester, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.851,55 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.851,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazançla 996 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,6967 lira, satışta 16,7636 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,5472 lira, satışta 16,6135 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 26,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0696, sterlin/dolar paritesi 1,2578, dolar/yen paritesi de 132,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 düşüşle 119,23 dolardan işlem görüyor.