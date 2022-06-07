Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

07.06.2022 18:39
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,07 puan artarak 2.648,19 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,07 puan artarak 2.648,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,94 puan ve yüzde 0,07 kazanımla 2.650,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.619,53, en yüksek 2.656,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 2.648,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,88 puan ve yüzde 0,27 düşüşle 2.934,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 48'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Sasa Polyester, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.851,55 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.851,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazançla 996 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,6967 lira, satışta 16,7636 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,5472 lira, satışta 16,6135 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 26,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0696, sterlin/dolar paritesi 1,2578, dolar/yen paritesi de 132,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 düşüşle 119,23 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:46:29. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement