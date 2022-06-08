Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 107,83 puan azalarak 2.540,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,35 puan ve yüzde 0,73 kazançla 2.667,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.532,74, en yüksek 2.684,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,07 azalışla 2.540,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,70, sanayi endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 3,60, teknoloji endeksi yüzde 4,31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 128,08 puan ve yüzde 4,36 düşüşle 2.806,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Sasa Polyester, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.858,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.858,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,2 kazanımla 1 milyon 18 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,0805 lira, satışta 17,1489 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,6967 lira, satışta 16,7636 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 27,42'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0738, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 133,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 yükselişle 121,35 dolardan işlem görüyor.