Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

13.06.2022 18:39
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,96 puan azalarak 2.510,14 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,96 puan azalarak 2.510,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 6,32 puan ve yüzde 0,25 kayıpla 2.536,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.506,04, en yüksek 2.552,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 azalışla 2.510,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks değişim göstermezken, sanayi endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,14 puan ve yüzde 1,11 düşüşle 2.763,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D) ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.826,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.826,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,90 kazançla 1 milyon 21 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,2223 lira, satışta 17,2913 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,0469 lira, satışta 17,1152 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,42'den, bileşik getirisi de yüzde 25,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0426, sterlin/dolar paritesi 1,2154, dolar/yen paritesi de 134,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,14 düşüşle 118,95 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:30:46. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement