Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

23.06.2022 19:25
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,09 puan azalarak 2.543,21 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,09 puan azalarak 2.543,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,77 puan ve yüzde 0,07 kazanımla 2.576,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.533,86, en yüksek 2.588,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 azalışla 2.543,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 47,15 puan ve yüzde 1,67 düşüşle 2.774,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.833,15 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.00 itibarıyla 1.833,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 1 milyon 24 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,3348 lira, satışta 17,4043 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,3180 lira, satışta 17,3874 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,92'den, bileşik getirisi de yüzde 25,35'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2226, dolar/yen paritesi de 134,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,28 yükselişle 107,50 dolardan işlem görüyor.

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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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