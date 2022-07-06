Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 36,90 puan artarak 2.408,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,86 puan ve yüzde 0,75 kazançla 2.389,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.370,13, en yüksek 2.411,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 2.408,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 2,48 ve teknoloji endeksi yüzde 2,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 35,56 puan ve yüzde 1,38 yükselişle 2.604,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 16'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Tüpraş ve Hektaş Ticaret en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.739,65 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.739,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kayıpla 975 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,1698 lira, satışta 17,2386 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,9250 lira, satışta 16,9928 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0170, sterlin/dolar paritesi 1,1896, dolar/yen paritesi de 135,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,55 düşüşle 99,26 dolardan işlem görüyor.