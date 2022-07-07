Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

07.07.2022 18:33
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,41 puan artarak 2.425,56 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,41 puan artarak 2.425,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,20 puan ve yüzde 0,17 kazançla 2.412,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.403,51, en yüksek 2.428,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 2.425,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 1,60 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,61 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 2.613,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.741,55 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.741,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,06 artışla 976 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,2480 lira, satışta 17,3171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,1698 lira, satışta 17,2386 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,81'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0159, sterlin/dolar paritesi 1,2001, dolar/yen paritesi de 135,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,80 yükselişle 104,55 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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