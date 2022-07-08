Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

08.07.2022 12:52
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,46 puan artarak 2.434,02 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,46 puan artarak 2.434,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,18 puan ve yüzde 0,05 kayıpla 2.424,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.422,79, en yüksek 2.439,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 2.434,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,56 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 2.618,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.738,00 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 1.738,00 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0120, sterlin/dolar paritesi 1,1950, dolar/yen paritesi de 135,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 yükselişle 103,00 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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