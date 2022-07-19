Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

19.07.2022 18:32
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 50,69 puan artarak 2.501,96 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 50,69 puan artarak 2.501,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,87 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 2.449,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.448,03, en yüksek 2.501,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 2.501,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,45, sanayi endeksi yüzde 1,44, hizmetler endeksi yüzde 2,17 ve teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,03 puan ve yüzde 2,10 yükselişle 2.669,20 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.714,6 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.714,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,7 azalışla 979 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,5302 lira, satışta 17,6005 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,4513 lira, satışta 17,5212 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,87'den, bileşik getirisi de yüzde 23,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0230, sterlin/dolar paritesi 1,2020, dolar/yen paritesi de 137,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 102,4 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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