Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

25.07.2022 18:39
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,94 puan artarak 2.548,49 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,94 puan artarak 2.548,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 4,61 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 2.521,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.520,84, en yüksek 2.553,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 2.548,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,29 puan ve yüzde 1,43 yükselişle 2.723,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.717,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.717,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 kayıpla 982 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,7886 lira, satışta 17,8599 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,6986 lira, satışta 17,7695 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0210, sterlin/dolar paritesi 1,2038, dolar/yen paritesi de 136,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,90 yükselişle 100,25 dolardan işlem görüyor.???????

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 18:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement