Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,94 puan artarak 2.548,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 4,61 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 2.521,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.520,84, en yüksek 2.553,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 2.548,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,29 puan ve yüzde 1,43 yükselişle 2.723,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.717,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.717,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 kayıpla 982 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,7886 lira, satışta 17,8599 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,6986 lira, satışta 17,7695 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0210, sterlin/dolar paritesi 1,2038, dolar/yen paritesi de 136,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,90 yükselişle 100,25 dolardan işlem görüyor.???????