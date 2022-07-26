Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

26.07.2022 18:52
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,37 puan azalarak 2.537,12 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,37 puan azalarak 2.537,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,74 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 2.558,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.535,32, en yüksek 2.565,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 2.537,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,27 puan ve yüzde 0,82 düşüşle 2.701,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.717,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.717,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazanımla 985 bin 350 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,8210 lira, satışta 17,8924 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,7886 lira, satışta 17,8599 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0126, sterlin/dolar paritesi 1,2026, dolar/yen paritesi de 136,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,38 yükselişle 100,40 dolardan işlem görüyor.???????

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
17:26 Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi!
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:58 Galatasaray, Barcelona'da top koşturan Oscar Mingueza için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 18:52:20. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement