Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

06.10.2022 18:54
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,43 puan artarak 3.553,85 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,43 puan artarak 3.553,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,43 puan ve yüzde 1,02 değer kazanarak 3.519,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.507,75, en yüksek 3.565,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 artışla 3.553,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,69, sanayi endeksi yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 1,09 ve teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 83,28 puan ve yüzde 2,18 yükselişle 3.906,31 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 21'i geriledi. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.711,55 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.711,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,15 kazanımla 1 milyon 27 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5459 lira, satışta 18,6202 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5420 lira, satışta 6,6163 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9825, sterlin/dolar paritesi 1,1186, dolar/yen paritesi de 144,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 yükselişle 93,26 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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