Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,75 puan artarak 3.567,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,74 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 3.563,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.546,07, en yüksek 3.589,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 3.567,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,98 puan ve yüzde 0,23 yükselişle 3.915,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam, ASELSAN ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.700,40 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.700,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,50 kayıpla 1 milyon 12 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5462 lira, satışta 18,6206 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5459 lira, satışta 18,6202 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,55'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9775, sterlin/dolar paritesi 1,1110, dolar/yen paritesi de 145,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,35 kazanımla 96,47 dolardan işlem görüyor.