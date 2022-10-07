Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

07.10.2022 18:36
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,75 puan artarak 3.567,60 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,75 puan artarak 3.567,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,74 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 3.563,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.546,07, en yüksek 3.589,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 3.567,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,98 puan ve yüzde 0,23 yükselişle 3.915,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam, ASELSAN ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.700,40 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.700,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,50 kayıpla 1 milyon 12 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5462 lira, satışta 18,6206 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5459 lira, satışta 18,6202 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,55'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9775, sterlin/dolar paritesi 1,1110, dolar/yen paritesi de 145,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,35 kazanımla 96,47 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Bu hafta yatırım araçları performansı Son dakika haber... Bu hafta yatırım araçları performansı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 19:15:14. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement