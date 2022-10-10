Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

10.10.2022 18:40
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,44 puan artarak 3.582,03 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,44 puan artarak 3.582,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,08 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 3.586,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.564,80, en yüksek 3.601,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 3.582,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 1,41 ve teknoloji endeksi yüzde 2,74 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,41 puan ve yüzde 0,14 yükselişle 3.920,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sasa Polyester, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.667 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.667 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 kayıpla 1 milyon 8 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5451 lira, satışta 18,6194 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5462 lira, satışta 18,6206 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,90'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,46'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9690, sterlin/dolar paritesi 1,1040, dolar/yen paritesi de 145,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,7 kayıpla 96,1 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Borsa günü yükselişle kapattı Borsa günü yükselişle kapattı Borsa ilk yarıda yükseldi Borsa ilk yarıda yükseldi
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:53 Trabzon'da futbolculara büyük tepki! Abdullah Avcı taraftara seslendi
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:00:58. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement