Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

11.10.2022 18:36
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,48 puan azalarak 3.571,55 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,48 puan azalarak 3.571,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,52 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 3.592,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.563,20, en yüksek 3.605,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 kayıpla 3.571,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,66 puan ve yüzde 0,27 düşüşle 3.910,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Petkim ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.671,70 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.671,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kayıpla 1 milyon 5 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5485 lira, satışta 18,6228 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5451 lira, satışta 18,6194 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,88'den, bileşik getirisi de yüzde 15,43'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9718, sterlin/dolar paritesi 1,1104, dolar/yen paritesi de 145,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,65 düşüşle 93,42 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
CHP'nin Borsa İstanbul'daki Manipülatif İşlemlerin Araştırılması Önerisi TBMM Genel Kurulu'nda Reddedildi. CHP'nin Borsa İstanbul'daki Manipülatif İşlemlerin Araştırılması Önerisi TBMM Genel Kurulu'nda Reddedildi. Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
21:10 Osmaniye'deki depremin boyutu kameralara yansıdı: Bebek karyolası yerinden oynadı
20:35 Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki aşk iddialarına sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 00:49:24. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement