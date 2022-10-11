Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,48 puan azalarak 3.571,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,52 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 3.592,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.563,20, en yüksek 3.605,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 kayıpla 3.571,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,45 ve teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,66 puan ve yüzde 0,27 düşüşle 3.910,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Petkim ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.671,70 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.671,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kayıpla 1 milyon 5 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5485 lira, satışta 18,6228 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5451 lira, satışta 18,6194 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,88'den, bileşik getirisi de yüzde 15,43'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9718, sterlin/dolar paritesi 1,1104, dolar/yen paritesi de 145,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,65 düşüşle 93,42 dolardan işlem görüyor.