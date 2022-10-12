Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

12.10.2022 19:19
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,80 puan azalarak 3.517,75 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,80 puan azalarak 3.517,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,88 puan ve yüzde 0,42 kazanımla 3.586,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.510,86, en yüksek 3.591,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 3.517,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,75, sanayi endeksi yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 66,95 puan ve yüzde 1,71 düşüşle 3.843,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 73'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Sasa Polyester ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.670 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.670 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kazançla 1 milyon 6 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5534 lira, satışta 18,6278 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5485 lira, satışta 18,6228 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9705, sterlin/dolar paritesi 1,1075, dolar/yen paritesi de 146,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 düşüşle 91,53 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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