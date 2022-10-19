Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,78 puan artarak 3.880,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,16 puan ve yüzde 0,50 kazançla 3.860,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.844,48, en yüksek 3.916,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 3.880,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,57, sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 1,02 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,59 puan ve yüzde 0,96 yükselişle 4.258,81 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Odaş Elektrik Üretim ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.633 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.633 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 azalarak 996 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5531 lira, satışta 18,6275 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5533 lira, satışta 18,6277 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9784, sterlin/dolar paritesi 1,1249, dolar/yen paritesi de 149,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,22 düşüşle 89,40 dolardan işlem görüyor.