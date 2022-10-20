Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

20.10.2022 18:46
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,51 puan artarak 3.900,85 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,51 puan artarak 3.900,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,20 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.892,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.877,84, en yüksek 3.942,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 3.900,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,46 puan ve yüzde 0,36 yükselişle 4.274,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 38'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Halkbank ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.642,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.642,75 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kayıpla 990 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5557 lira, satışta 18,6300 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5531 lira, satışta 18,6275 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,84'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9829, sterlin/dolar paritesi 1,1291, dolar/yen paritesi de 149,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 yükselişle 91,28 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Borsa günü rekor seviyede kapattı Borsa günü rekor seviyede kapattı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 01:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement