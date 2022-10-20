Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,51 puan artarak 3.900,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,20 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.892,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.877,84, en yüksek 3.942,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 3.900,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,46 puan ve yüzde 0,36 yükselişle 4.274,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 38'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Halkbank ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.642,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.642,75 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kayıpla 990 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5557 lira, satışta 18,6300 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5531 lira, satışta 18,6275 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,84'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9829, sterlin/dolar paritesi 1,1291, dolar/yen paritesi de 149,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 yükselişle 91,28 dolardan işlem görüyor.