Pluxee Sinema Günleri Ağustos'ta Devam Ediyor

Yan haklar alanında faaliyet gösteren Pluxee'nin katkılarıyla Zorlu PSM'de düzenlenen "Pluxee Sinema Günleri", ağustosta açık hava film gösterimleriyle devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Amfi'de gerçekleştirilen etkinlikte sinemanın klasikleşmiş yapımları ile son dönemin öne çıkan filmleri ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Her hafta pazartesi akşamları düzenlenen gösterimlerde, farklı dönemlerden seçilmiş dört film sahnelenecek.

Pluxee Sinema Günleri'nin ağustos ayı gösterim takvimi kapsamında, 4 Ağustos'ta "Leon", 11 Ağustos'ta "June & John", 18 Ağustos'ta "Wild Robot" ve 21 Ağustos'ta ise "Inglourious Bastards" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Açık havada gerçekleştirilen etkinlik, şehirde yaz akşamlarını kültürel bir etkinlikle değerlendirmek isteyen sinemaseverlere alternatif oluşturuyor. Gösterimlere katılım ücretsiz olup, her film için önceden rezervasyon yapılması gerekiyor.

Etkinlik programı ve rezervasyon bilgileri, Zorlu PSM'nin çevrim içi platformunda "Pluxee Sinema Günleri" başlığı altında kullanıcıların erişimine açık bulunuyor.