Polatlı'da hasat sezonunun ilk mahsulü buğday satıldı - Son Dakika
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Polatlı'da hasat sezonunun ilk mahsulü buğday satıldı

23.06.2022 18:08

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2022 yılı hasat dönemi ilk mahsulünün borsaya getirilmesi dolayısıyla tören yapıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2022 yılı hasat dönemi ilk mahsulünün borsaya getirilmesi dolayısıyla tören yapıldı.

Polatlı Ticaret Borsası'nda, Borsa Başkanı Yahya Toplu'nun yönettiği açık artırmada ilçenin Yeni Köseler Mahallesi'nden Hakkı Solmaz'ın getirdiği buğdayın 100 kilogramlık bölümü Kırtızlar Un Fabrikası firmasınca sembolik olarak 150 liradan, kalan 4 bin 900 kilogramı ise kilogramı 7 liradan satın alındı.

Toplu, törende yaptığı konuşmada, bu sene ilçede hububatın veriminin iyi olduğunu ifade etti.

Solmaz ise kıraç araziden dekar başına 350 kilogram ürün aldığını, yağışların daha iyi olması halinde bu verimin artabileceğini dile getirdi.

Sezonun ilk buğdayını getiren üretici Hakkı Solmaz, çeyrek altınla ödüllendirildi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polatlı'da hasat sezonunun ilk mahsulü buğday satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polatlı'da hasat sezonunun ilk mahsulü buğday satıldı - Son Dakika
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