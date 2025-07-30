Powell'dan Faiz İndirimi Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Powell'dan Faiz İndirimi Açıklaması

30.07.2025 23:28
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Fed Başkanı Powell, eylülde faiz indirimi kararı almadıklarını ve ekonominin sağlam olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Belirsizliğin yüksek olmasına karşın ekonominin sağlam bir konumda olduğunu belirten Powell, işsizlik oranının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini ve iş gücü piyasasının maksimum seviyesinde ya da buna yakın olduğunu aktardı.

Powell, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefinin biraz üzerinde seyrettiğini yineledi.

Fed Başkanı Powell, mevcut para politikası duruşunun olası ekonomik gelişmelere zamanında yanıt verebilmeleri için bankayı iyi bir konumda tuttuğuna inandıklarını ifade etti.

Son göstergelerin ekonomik faaliyetteki büyümenin ılımlı hale geldiğine işaret ettiğini kaydeden Powell, büyümenin ılımlı hale gelmesinin büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki yavaşlamayı yansıttığını belirtti.

"Tarifeler bazı malların fiyatlarında daha net bir şekilde yansımaya başladı"

Powell, artan tarifelerin bazı mal gruplarında fiyatları yükselttiğine işaret ederek, tarifelerle ilgili haberler nedeniyle kısa vadeli enflasyon beklentilerinin, hem piyasa bazlı hem de anket bazlı ölçümlere yansıdığı üzere, genel olarak yükseldiğini belirtti.

Hükümet politikalarındaki değişikliklerin gelişmeye devam ettiğini ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu söyleyen Powell, "Yükselen tarifeler bazı malların fiyatlarına daha net bir şekilde yansımaya başladı, ancak bunların ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki genel etkilerinin ne olacağı henüz belli değil." dedi.

Powell, mevcut politika duruşunun enflasyon risklerine karşı koruma sağlamak için uygun olduğunu vurgulayarak, istihdam tarafındaki risklere de dikkat ettiklerini aktardı.

Fed Başkanı Powell, gelecek aylarda, risk dengesi ve federal fon oranının uygun şekilde belirlenmesi konusundaki değerlendirmelerine yardımcı olacak birçok veri alacaklarını ifade etti.

"Eylül toplantısında kararımızı verirken, o zamana kadar elde edeceğimiz verileri dikkate alacağız"

Eylül ayına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin sorulması üzerine Powell, "Eylül ayı hakkında herhangi bir karar almadık. Bu tür kararları önceden vermiyoruz. Eylül toplantısında kararımızı verirken, o zamana kadar elde edeceğimiz bilgileri ve diğer tüm verileri dikkate alacağız." yanıtını verdi.

Powell, politika faizinin mevcut seviyesini "ılımlı kısıtlayıcı" olarak tanımladığını kaydederek, ekonominin şu anda kısıtlayıcı politikanın onu uygunsuz şekilde baskıladığı bir durumda olmadığını, bu nedenle "ılımlı kısıtlayıcı" duruşun uygun göründüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Politika, Ekonomi, Finans, Eylül, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Powell'dan Faiz İndirimi Açıklaması - Son Dakika

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