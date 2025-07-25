Prof. Dr. Bilgin IPSA Başkanlığına Seçildi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasret Dikici Bilgin, Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (International Political Science Association-IPSA) başkanlığına seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, UNESCO tarafından 76 yıl önce kurulan IPSA'nın 2027'de Roma'da düzenlenecek Dünya Kongresi'nde başkanlık görevini resmen devralacak.

IPSA'nın en yüksek karar organı olan ve dünyanın birçok bölgesinden temsilcilerin yer aldığı konsey, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen IPSA 2025 Dünya Siyaset Bilimi Kongresi'nde Bilgin'i oy birliğiyle başkan seçti.

Siyasi İlimler Türk Derneği'nin Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Prof. Dr. Dikici Bilgin'in akademik çalışmaları, siyasal İslam, karşılaştırmalı siyasal kurumlar, siyasi partiler ve Orta Doğu seçimleri üzerine yoğunlaşırken, makale ve kitap bölümleri, alanın önde gelen uluslararası dergilerinde ve yayınevlerinde yayımlandı.

Ortak editörlüğünü üstlendiği "Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar" kitabı, 2014'te Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından "En İyi Bilimsel Telif Eser" ödülüne layık görüldü. Ayrıca Bilgin, radikalleşme alanındaki iki "Ufuk Avrupa" projesinde Türkiye baş araştırmacısı olarak görev yaptı.

IPSA bünyesinde farklı düzeylerde 2013'ten bu yana görev alan Bilgin, 2018'de ünlü Fransız siyaset bilimci Prof. Bertrand Badie ile 2021 IPSA Dünya Siyaset Bilimi Kongresi'nin Program Başkanı olarak kongre programının tüm aşamalarında aktif rol aldı.

Siyasi İlimler Türk Derneği temsilcisi olarak 2018-2021 arasında IPSA Yürütme Komitesi üyesi olarak görevine devam eden Bilgin, IPSA'nın Yaz Okulları Koordinatörü olarak 2023-2025 arasında görev yaptı.

Bilgin, bu uluslararası göreve Türkiye'den seçilen ikinci akademisyen olurken, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan da aynı pozisyonda 2016'da başkan seçilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Dikici Bilgin, Türkiye'de üniversitelerde siyaset bilimi alanında araştırma ve eğitim-öğretimin 1950'li yıllarda başladığını belirtti.

Bilgin, o tarihten bu yana alandaki akademisyenlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında siyaset biliminin gelişmesi için emek verdiklerini vurgulayarak, "IPSA başkanlığına seçilmemi benden önce ve benimle aynı dönemde koşullarını zorlayarak bilimsel üretim yapan akademisyenlerin emeğinin bir parçası olarak görüyorum. Bu görevin Türkiye'deki üniversitelerin ve akademisyenlerin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve Türkiye üzerine yapılacak olan karşılaştırmalı çalışmaların kapsamını artırmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.