Prostat Tedavisinde HoLEP Teknolojisi

Medipol Koşuyolu Hastanesinden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erkurt, prostat tedavisinde Holmium Lazer (HoLEP) teknolojisi kullanılarak hastalığın tamamen vücut dışına çıkartılabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, prostat tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bülent Erkurt, HoLEP ile yapılan tedavi yöntemini anlattı.

İyi huylu prostat büyüklüğünün en yaygın belirtileri arasında idrar yolunun tıkanmasının yer aldığını aktaran Erkurt, "Hastaların idrar yaparken zorlanmasına, idrar yapmayı başlatamamalarına, gece uykudan uyanmalarına ve idrar yaparken yanma, sızlama gibi sorunlar yaşamasına neden olabilir. Ayrıca, bazı hastalarda idrar yolunda kanama da görülebilir. Prostat büyümesinin idrar yolunu tıkaması, hastaların günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak çoğu hasta, bu belirtileri yaşasa da tedaviden kaçınmaktadır; çünkü tedavi sonrası olabilecek yan etkiler konusunda endişeleri vardır." ifadelerini kullandı.

Erkurt, prostat tedavisinin başlangıcında üroloji doktorunun elle muayenesinin yanı sıra, PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi gibi kan testlerinin de yapılarak doğru ayrımın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hastanın yaşına, sağlık durumuna ve prostatın büyüme düzeyine göre tedavi planı oluşturduklarının bilgisini paylaşan Erkurt, bu süreçte hastanın şikayetlerini dinlemenin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

HoLEP teknolojisinin prostat büyüklüğünün tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olduğuna işaret eden Erkurt, HoLEP kullanılarak prostatın bir bütün halinde vücut dışına çıkartılmasının sağlandığını ayrıca yapılan işlemlerin, geleneksel açık cerrahiden daha az risk taşıdığını ve hastaların iyileşme sürecinin daha hızlı olduğunu vurgulayarak, "Açık cerrahinin etkinliği tartışmasız olsa da kesi, kanama ve uzun hastanede yatış süreleri gibi bazı dezavantajları vardır." ifadesini kullandı.

HoLEP teknolojisinin aynı gün hastanın taburcu olmasına imkan tanıdığını aktaran Erkurt, "HoLEP işlemi sonrasında hastalarımız bir gün içinde taburcu olabilir, ertesi gün sonda çıkarılabilir ve birkaç gün içinde normal yaşamlarına dönebilirler. HoLEP, kalıcılığı yüksek bir tedavi yöntemidir ve yan etkiler de minimal düzeydedir. 80 gram üstü prostatlarda uygulanan HoLEP tedavisi artık her boyut prostat büyüklüğünde başarı ile uygulanabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkurt, HoLEP dışında başka tedavi yöntemlerinin de mevcut olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle 50 yaş altı erkeklerde, baba olma isteği taşıyanlarda, prostat büyüklüğüne rağmen daha az invaziv bir çözüm arayanlarda su buharı tedavisi (Rezum) gibi alternatif yöntemler tercih edilebilir. Yine, 80 yaşın üzerindeki hastalar ve kardiyovasküler risk taşıyan kişiler için de rezum yöntemi daha uygun olabilir. Bu tedavi, sadece 5-7 dakika içinde uygulanabilir ve hastaya anestezi gerektirmeyen, kısa sürede sonuç veren bir tedavi sunar."