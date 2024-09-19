PTT'den Gaziler Günü Anma Pulu

Ekonomi

PTT AŞ tarafından, "Gaziler Günü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Gaziler Günü" konulu 29+1 lira bedelli anma puluyla söz konusu pula ait 59 lira bedelli ilk gün zarfının, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde de "Gaziler Günü 19.09.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.