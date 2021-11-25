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PTT, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özel gün zarfı çıkardı - Son Dakika

PTT, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özel gün zarfı çıkardı

25.11.2021 12:02
PTT, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özel gün zarfı çıkardı

PTT AŞ, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfı 6,5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde, abone sayısı kadar satışa çıktı.

Özel gün zarfıyla birlikte bugün "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içerisinde özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' konulu özel gün zarfı çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: PTT, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özel gün zarfı çıkardı - Son Dakika
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