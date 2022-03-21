PTT "Kır Çiçekleri-2" konulu posta pullarını tedavüle sundu - Son Dakika
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PTT "Kır Çiçekleri-2" konulu posta pullarını tedavüle sundu

21.03.2022 08:59
PTT "Kır Çiçekleri-2" konulu posta pullarını tedavüle sundu

PTT AŞ, "Kır Çiçekleri-2" konulu 5 değerli resmi posta pulunu satışa çıkardı.

PTT AŞ, "Kır Çiçekleri-2" konulu 5 değerli resmi posta pulunu satışa çıkardı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mübarekotu, yuvarlak yapraklı çançiçeği, sümbülcük, Carolina çöl hindibası, yıldızpatı" görsellerine yer verilerek hazırlanan 5 değerli "Kır Çiçekleri-2" konulu resmi posta pulları tedavüle sunuldu.

Pullar 1 lira, 3 lira, 5 lira, 15 lira ve 31 lira bedelle PTT'ye ait www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden temin edilebiliyor.

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Carolina, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT 'Kır Çiçekleri-2' konulu posta pullarını tedavüle sundu - Son Dakika


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