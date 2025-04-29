PTT Teknoloji Akıllı Ulaşım Konferansı'nda

PTT Teknoloji, akıllı ulaşım sistemlerine yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümleri ve AR-GE çalışmalarıyla "Conf-ITS'25 Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı"nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konferans, AUS Türkiye ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle, Teknopark Ankara'da gerçekleştirildi.

Akıllı ulaşım alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerinin bir araya geldiği konferansta, PTT Teknoloji'nin çalışmaları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

PTT Teknoloji, konferansın ilk gününde "Dezavantajlı Yol Kullanıcıları İçin Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Tabanlı Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı sunumuyla dezavantajlı bireylerin trafikte daha güvenli ve bağımsız hareket etmelerini amaçlayan çözümünü katılımcılarla paylaştı. Şirket, konferansın ikinci günde ise "Kargo Operasyonlarında Sürdürülebilir Rota Optimizasyonu ve Karbon Fiyatlandırma Modeli" konulu sunum gerçekleştirdi.

PTT Bilgi Teknolojileri Teknoloji ve AR-GE Müdürü Özlem Coşkun aynı gün düzenlenen "Emniyetli, Sürdürülebilir, Erişilebilir, İnsan ve Çevre Odaklı Hareketlilik" oturumunda konuştu.

Şirket, sürdürülebilir, erişilebilir ve insan odaklı ulaşım çözümleri geliştirme vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.