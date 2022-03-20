PttAVM.com Genel Müdürü Çevikoğlu: "KOBİ'lerin ve Türk ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyoruz" - Son Dakika

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yurt içinde PttAVM.com'un, yurt dışında ise turkishsouq.com ve birçok platform üzerinden KOBİ'lerin ve Türk ürünlerinin ihracatını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yerli ve milli ürünlerin yer aldığı platformlar sayesinde ekonomimize doğrudan katma değer sağlıyoruz." dedi.

Çevikoğlu, Grand Ankara Otel'de düzenlenen MÜSİAD 1. Bölge Tekstil Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün geçen yıl 12,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu seviyelere gelmenin kolay olmadığını söyledi.

Dünyanın her bir köşesine Türk giyim sektörünün girdiğini anlatan Çevikoğlu, "Bunu e-ticaret yoluyla e-ihracatla pekiştirerek sektörümüzü çok daha büyük bir oyuncu haline getirmek hiç de uzak değil." diye konuştu.

PttAVM.com olarak yurt dışında güçlerini artırmak için önemli adımlar attıklarını dile getiren Çevikoğlu, lojistik ağ ve KOBİ'lerin güçlü ürün yelpazesiyle dünyanın dört bir yanına ürünleri ulaştırdıklarını anlattı.

Çevikoğlu, Çin'den sonra e-ticaret yoluyla satılabilir en çok ürünü olan 2'nci ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durumu fırsata çevirmek için de 'ne olursa olsun e-ihracat' prensibiyle çalışıyoruz. Giyimden bize özgü ürünlere, halıdan kilime, aksesuardan dekorasyona çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yurt dışı ayağımızı oluşturan Turkishsouq.com platformu ile hisseder durumdayız." ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu, e-ihracatın sınırları ortadan kaldırdığına dikkati çekerek, hem zamandan hem de birçok operasyon maliyetinin e-ticaret yoluyla kısaldığını kaydetti.

Katar Postası ve PTT arasında hayata geçirilen anlaşmayla Turkishsouq.com platformunu hayata geçirdiklerini anımsatan Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Yurt içinde PttAVM.com, yurt dışında ise turkishsouq.com ve birçok platform üzerinden KOBİ'lerin ve Türk ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Norveç'ten İtalya'ya, Rusya'dan Hindistan'a, Çin'den Avustralya'ya, Amerika'dan Brezilya'ya 89'un üzerinde ülkeye ürünlerimiz ulaştı. Yerli ve milli ürünlerin yer aldığı platformlar sayesinde ekonomimize doğrudan katma değer sağlıyoruz."

"Yurt dışında adımlarımız sıklaşıyor"

Yurt dışına satışlar devam ederken hem büyük şirketlere hem de KOBİ'lere son derece kapsamlı çözümler ürettiklerini dile getiren Çevikoğlu, "Fulfillment hizmetlerimiz bunun başında geliyor. Bu yolla herhangi bir KOBİ'miz e-ticaret konusunda A'dan Z'ye bizden destek alıyor. Bir nevi lojistik destek gibi düşünülebilir. Ürünün satıcıdan çıkma aşamasından tüketiciye geçme aşamasına kadar tüm süreçleri kapsayan bir model." değerlendirmesinde bulundu.

Çevikoğlu, Türk kahvesi, halı, semaver, çay, cezve gibi ürünlerin yurt dışında çok ilgi gördüğünü vurgulayarak yurt dışına gıda dışında birçok ürünün satışının mümkün olduğunu bildirdi. Bunların başında da tekstil ve hazır giyim sektörünün geldiğini belirten Çevikoğlu, "Geleneksel ihracat yollarının dışında tekstil sektörü e-ihracatla çok daha büyük bir ivme kazanabilir. Türkiye'den en çok e-ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Fransa, İngiltere, İtalya gibi birçok ülke bulunuyor. E-ihracat noktasında yabancı dilde temaslar ve satış sonrası hizmetlerin kaliteli oluşu çok önemli." diye konuştu.