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QNBEYOND Hızlandırma Programı mezunlarının ekip büyüklüğü 500'ü aştı - Son Dakika

QNBEYOND Hızlandırma Programı mezunlarının ekip büyüklüğü 500'ü aştı

27.01.2022 10:57
QNBEYOND Hızlandırma Programı mezunlarının ekip büyüklüğü 500'ü aştı

QNB Finansbank çatısı altında kurulan ve bir girişimcilik laboratuvarı olarak faaliyetlerine devam eden QNBEYOND, bugüne kadar 6'sı finansal teknolojiler olmak üzere 27 girişime ev sahipliği yaparak çalışan sayısını 500'ün üzerine çıkardı.

QNB Finansbank çatısı altında kurulan ve bir girişimcilik laboratuvarı olarak faaliyetlerine devam eden QNBEYOND, bugüne kadar 6'sı finansal teknolojiler olmak üzere 27 girişime ev sahipliği yaparak çalışan sayısını 500'ün üzerine çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dördüncü dönem başvuruları devam eden QNBEYDON Hızlandırma Programı şimdiye kadar; 7 B2B SaaS, 6 finansal teknoloji, 5 e-ticaret çözüm sağlayıcı, 4 yapay zeka, 2 lojistik, 2 gayrimenkul ve 1 tarım teknolojileri alanından girişimi bünyesine kattı. Tüm bu girişimlerin çalışan sayısı ise 500'ü aştı.

QNBEYOND mezunu 27 girişimin 22'si bugün yoluna aktif olarak devam ederken, bu 22 girişimin toplamda 500'ün üzerinde çalışanı bulunuyor. Diğer yandan 22 girişimin 11 tanesi ise ürünlerini yurt dışında da pazarlıyor.

Başarılı bir üç dönem geçiren QNBEYOND Hızlandırma Programı için dördüncü dönem başvuruları ise devam ediyor. Programın girişimcilere sunduğu fırsatları kaçırmak istemeyen girişimciler başvurularını şubat ayı içinde tamamlayabilecek.

QNBEYOND mezunu 15 girişim 20 milyon dolardan fazla yatırım aldı

Açıklamaya göre, QNBEYOND Hızlandırma Programı'ndan mezun olan girişimlerden bugüne kadar 15 tanesi en az bir tur yatırım aldı. Toplamda 20 milyon doların üzerinde yatırım alan girişimler, beş farklı yatırım turuna Türkiye dışından da yatırımcı dahil etmeyi başardı. Ayrıca süreç içerisinde QNBEYOND Ventures da QNBEYOND mezunu beş girişime yatırım yaptı.

İlk üç dönem boyunca QNBEYOND girişimleriyle QNB Finansbank, 20 iş birliğine imza attı. İş birliklerine ek olarak Kavram Kanıtlama Çalışması (PoC) şeklinde gerçekleşen sekiz farklı proje daha mevcut bulunuyor. 7 girişim ise QNB Finansbank'ın Dijital Köprü platformuna dahil oldu. Ayrıca, QNB Finansbank beş başarılı girişimin müşterisi oldu.

Girişimcilere işlerini hızlandırabilmeleri için ihtiyaçlarına odaklı, özel bir program ve yatırım alma fırsatı sunan QNBEYOND, bünyesinde konusunda uzman 128 mentor ve sunduğu ürün veya servislerle öne çıkan 85 iş ortağı bulunduruyor.

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Girişimcilik, Yapay Zeka, Finansbank, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNBEYOND Hızlandırma Programı mezunlarının ekip büyüklüğü 500'ü aştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: QNBEYOND Hızlandırma Programı mezunlarının ekip büyüklüğü 500'ü aştı - Son Dakika
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