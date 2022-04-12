Ramazan ayı Mardin turizmini etkiledi - Son Dakika
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Ramazan ayı Mardin turizmini etkiledi

12.04.2022 11:54
Ramazan ayı Mardin turizmini etkiledi

MARDİN (İHA) – Yoğun turist ağırlayan Mardin'de Ramazan ayı nedeniyle bu sayıda azalma yaşandı.

MARDİN (İHA) – Yoğun turist ağırlayan Mardin'de Ramazan ayı nedeniyle bu sayıda azalma yaşandı.

Tarihi, kültürü ve etnik yapısıyla turizmin gözbebeği olan ve geçmişte yılın belirli dönemlerinde yoğun turist alan Mardin'in, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gelen sayıda azalma yaşandığı belirtildi. Ramazan ayı nedeniyle gelen ziyaretçi sayısında oldukça düşüş yaşandığını belirten tarihi çarşı esnafı Şakir Yücesoy, 10 gün öncesine kadar çok fazla ziyaretçi olduğunu söyledi. Ramazan ayı nedeniyle turistin yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Yücesoy, bayram sonrasında yoğun turist beklediklerini belirtti. - MARDİN

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Ramazan, turist, Mardin, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan ayı Mardin turizmini etkiledi - Son Dakika


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