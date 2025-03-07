Ramazan'da Balığa İlgi Patladı! - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan'da Balığa İlgi Patladı!

Trabzon'da Ramazan'da balığa yoğun talep var, hamsi karaborsa oldu. Tezgahlarda bolluk dikkat çekiyor.

07.03.2025 14:31
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Ramazan'da balığa yoğun ilgi

TRABZON - Ramazan ayında bu yıl Trabzon Balık Hali'nde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Trabzonlular önceki yılların aksine iftar sofraları için balığa yoğun ilgi gösterirken, tezgahlarda balık bolluğu ve çeşitliliği ise dikkat çekiyor. Ramazan ayı başından bu yana hamsi tezgahlarda az olarak görülürken, diğer balık çeşitleri ise tezgahları süslüyor.

Ramazan dolayısıyla vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdiğini belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, bugün hale çok az gelen hamsinin erken saatlerde tükendiğini söyledi. Çoğalmış, "Ramazan'da tezgahlara bereket geldi. Bol ve ucuz olan balığa vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlarımız; istavrit 125 TL, mezgit 125 TL somon 250 TL, levrek ve çupra 300-350 TL arasında değişiyor. Hamsi az geldiği için erken saatlerde tükendi" dedi.

Hamsi karaborsa

Balıkçılardan Mustafa Karslı ise hamsinin bu günlerde karaborsa olduğunu dikkat çekerek "Ramazan tüm bereketi ile geldi. Bölgemizde genelde bu sıralar istavrit mezgit gibi çeşitler avlandığından tezgahlarda bolca bulunuyor. Vatandaş Ramazan'da balığa yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah böyle devam eder. Hamsi artık çok azaldı, çok az geliyor. Hamsi son bir haftada 1-2 kasa kadar geldiğinden artık karaborsa diyebiliriz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

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