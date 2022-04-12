Ramazan'da kalaycılardan yoğun mesai - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan'da kalaycılardan yoğun mesai

12.04.2022 16:47
Ramazan'da kalaycılardan yoğun mesai

Samsun'da Ramazan ayının gelmesiyle restoranlarda yaşanan yoğunluk kalaycıların da işlerini artırdı.

Samsun'da Ramazan ayının gelmesiyle restoranlarda yaşanan yoğunluk kalaycıların da işlerini artırdı. Kalay ustası Mustafa Yüksel, son dönemde bakır kapların revaçta olduğunu, bu dönemde işlere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

Samsun'da kalaycılık mesleğini yaşatan iki ustadan biri olan Mustafa Yüksel (55), İlkadım ilçesindeki iş yerinde ateş karşısında kalay yapıp bakırı parlatıyor. Aynı zamanda bakır ürünleri de iş yerinde satışa sunuyor. Pandemi sürecinde insanların bakırın önemini tekrar anladığını belirten Yüksel, Ramazan ayının da gelmesiyle kalaycılık işlerinin tavan yaptığını belirtti.

Mustafa Yüksel, "İnsanlar artık hep bakıra döndü. Pandemi insanların bazı şeyleri daha iyi görmesine vesile oldu. Şimdi de biz bakırcılar olarak taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Hatta bazen yetişemiyoruz. İnsanlardan 15-20 gün müsaade istiyoruz. Ancak bu şekilde teslimat yapabiliyoruz. Şu anda da halen geçerli. Ramazan boyunca da böyle devam eder. Geçen sene ve önceki sene pandemiden dolayı insanlar restoranlara gidemediler. Bunun bir açlığını yaşıyorlar. Çalışmış olduğum birkaç kafe, işletme, restoranlar hep bakır getirdiler. Kalay yaptırdılar. Onlara durumlar nasıl diye soruyorum. Yoğun bir talep olduğunu söylüyorlar. İnsanlar artık restoranlara hasret kalmışlar. Onun için o arkadaşların da işleri iyi şükürler olsun. Tabii, bu bize de yansıyor. Bizim de işlerimiz iyi oluyor. O kadar fazla iş yaptık ki artık ağrımayan yerim kalmadı. İşlerin içinden nasıl çıkacağız bilemiyorum. İşleri artık 15-20 gün sonraya atmaya başladım. Çünkü başka türlü yetiştirme şansım yok. Acelesi olanlar alıp getiriyorlar. Şehirde 2 kalaycı kaldık zaten. İnsanlar da bizi tercih ediyorlar. Özel yapım tencereler kalay olması için geliyor. Bilhassa sahan çok geliyor. Bazı restoranlardan bakır demlikler geliyor yoğun bir şekilde. İşlerimiz bayağı bir sıkışık" dedi. - SAMSUN

Ramazan'da kalaycılardan yoğun mesai
Ramazan'da kalaycılardan yoğun mesai
Ramazan'da kalaycılardan yoğun mesai

YORUMLAR
500
Samsun'da evden hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı Samsun'da evden hırsızlık zanlısı kadın tutuklandı

Mustafa Yüksel, İlkadım, Pandemi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan'da kalaycılardan yoğun mesai - Son Dakika


Son Dakika
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen "Turkey" yerine Türkiye'yi tercih ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:57:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ramazan'da kalaycılardan yoğun mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement