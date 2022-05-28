Redington, 4'üncü çeyrek ve 2022 mali yılı sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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Redington, 4'üncü çeyrek ve 2022 mali yılı sonuçlarını açıkladı

28.05.2022 09:49
Redington, 4'üncü çeyrek ve 2022 mali yılı sonuçlarını açıkladı

Hindistanlı şirket Redington, 2022 mali yılı için gelirlerde 62 milyar rupi değerini aştığını duyurdu.

Hindistanlı şirket Redington, 2022 mali yılı için gelirlerde 62 milyar rupi değerini aştığını duyurdu.

Redington, 31 Mart 2022'de sona eren çeyreğe (2022 mali yılı 4'üncü çeyreği) ve 2022 mali yılının tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, üç aylık dönemde bir önceki yılın bu dönemine kıyasla toplam yüzde 12'lik bir gelir artışıyla tüm iş segmentlerinde istikrarlı performans bildirdi. Şirket, 2022 mali yılının tamamı için 62 milyar rupi gelirini aştı. 989 milyon rupi değerinde operasyonlardan nakit akışı oluşturan iş ile yüzde 69 oranında istikrarlı bir Vergi Sonrası Kar elde edildi.

Yapılan açıklamaya göre şirketin büyümesi, dijital dönüşüme, hibrit çalışmaya, bilgi teknolojilerinin, veri merkezinin ve uygulamaların modernizasyonuna, otomasyona, veri analizlerine, siber güvenliğe ve buluta imkan verebilecek teknoloji ürün, çözüm ve hizmetlerine yönelik sürekli talep ile desteklendi. Şirket tüm kilit iş segmentlerinde büyüme ve pozitif ivme kaydetmiş olsa da, Redington'un büyümesi, stratejik bulut portföyü girişiminde sektöre kıyasla önemli ölçüde daha yüksek.

Yılı değerlendiren Redington Genel Müdürü Rajiv Srivastava, "2022 mali yılı, geniş tabanlı işletme büyümesi bağlamında bizim için son derecede tatmin edici bir yıl oldu. Dijitalleşmeye yönelik yolculuk hızlandıkça, yenilikleri pazara daha hızlı taşımaya ve bireyler ve kuruluşlar arasındaki dijital bölünmeyi birleştirmeye odaklandık. Satıcılar ve iş ortaklarımızla güven temelli ilişkilerimiz, yeni çağ teknolojileri ve bulut tabanlı işlemlerin benimsenmesiyle artan büyümemizde kilit bir kolaylaştırıcıdır. Dünya teknolojik olarak daha önce hiç olmadığı kadar hızlı gelişiyor ve bu da açıkça güçlü yönlerimizi ortaya koymamıza imkan veriyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

31 Mart, Vergi, kar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Redington, 4'üncü çeyrek ve 2022 mali yılı sonuçlarını açıkladı - Son Dakika


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