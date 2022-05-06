Reel efektif döviz kuru 57,05'e yükseldi - Son Dakika

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, reel efektif döviz kuru endeksi, nisanda TÜFE bazında 3,26 puan artarak 57,05'e yükseldi.

TCMB, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. TCMB verilerine göre, 2022 Nisan ayı 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 3,26 puan artarak 57,05'e yükseldi. Endeks, mart ayında 53,79 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,56 puan artışla 77,60'tan 82,17'ye yükseldi.