Reel Kesim Güven Endeksi Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi Azaldı

Reel Kesim Güven Endeksi nisan ayında 0,9 puan düşerek 103,2 seviyesine geriledi.

24.04.2025 11:05
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Reel Kesim Güven Endeksi, nisanda geçen aya göre 0,9 puan azalarak 103,2 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1736 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, nisanda geçen aya göre 0,9 puan azalarak 103,2 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 2,4 puan azalarak 100,8 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin, mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre güçlenirken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 38,9'a yükseldi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 38,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 54'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,4'ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bunu sırasıyla, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği, hammadde-ekipman yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir güçlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Reel Kesim Güven Endeksi Azaldı - Son Dakika

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