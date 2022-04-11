Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

11.04.2022 16:08
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerinin onaylanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerinin onaylanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, PACCOR Holdings GmbH üzerindeki tek kontrolün Faerch A/S tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Bayer Aktiengesellschaft'ın çevre bilimi iş kolunun tek kontrolünün dolaylı olarak Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Lotos – Air BP Polska sp. Z o.o'nun ortak kontrolünün Aramco Overseas Company B.V. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Hishtil-Toros Fidecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün Hishtil Holdings BV tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Yeni kurulacak ortak girişim şirketi Energy City Logistics Company LLC'nin ortak kontrolünün Energy City Development Company aracılığıyla ve Colour Path Holdings Limited aracılığıyla Hutchison Port Investments Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Toshiba Carrier Corporation'ın tek kontrolünün Carrier Global Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Biotest AG'nin tek kontrolünün Grifols S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Bio Products Laboratory Limited ve Kedrion S.p.A'nın dolaylı ortak kontrolünün nihai olarak Permira Holdings Limited ve Sestant Internazionale SpA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Vifor Pharma Ltd.'nin tek kontrolünün CSL Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Naksan Plastik İktisadi ve Ticari Bütünlüğü'nün TMSF aracılığıyla, tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Aby Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

"Çukurova Havalimanı Yakıt Sistemi İnşaatı, İşletme ve Hava Aracı Yakıt Temini ve İkmali Sözleşmesi" kapsamında Adana Çukurova Havalimanı projesinde jet yakıtı ikmal hatlarının inşa edilmesini müteakip söz konusu alan üzerindeki yakıt ikmal tedarik ve işletme haklarının sözleşme ile Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği AŞ tarafından THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ'ye uzun süreli kullandırılması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

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Çukurova Havalimanı, Münir Karaloğlu, Rekabet Kurulu, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika


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