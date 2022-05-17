-
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

17.05.2022 09:33
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Citrix Systems, Inc. ve TIBCO Software, Inc.'nin ortak kontrolünün dolaylı olarak Elliott Investment Management L.P. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Impala Bidco S.àr.l.'ın dolaylı ortak kontrolünün Hg Capital LLP, EQT Fund Management S.à.r.l. ve TA Associates Management LP tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme AŞ'nin ortak kontrolünün Ferrovial Airports International SE aracılığıyla Ferrovial, SA. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

YORUMLAR
500
Biofirma lojistik firmaları Rekabet Kurulunun karşısında Biofirma lojistik firmaları Rekabet Kurulunun karşısında Rekabet Kurulu, Mapa ve Limak'ın İga'daki Hisselerinin Cengiz ve Kalyon Holding'e Devrine Onay Verdi Rekabet Kurulu, Mapa ve Limak'ın İga'daki Hisselerinin Cengiz ve Kalyon Holding'e Devrine Onay Verdi

Rekabet Kurumu, Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
15:11 Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
14:55 Selman Güler'in Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olmadan önce çektiği video yürek parçaladı: Bu yolun geri dönüşü yok
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
14:48 Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
14:47 Üç Kız Kardeş, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Nesrin, kızı Türkan'ın evliliğini kurtarmak için hangi hamleleri yapacak? İşte detaylar
14:40 İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti
14:40 MetroPOLL açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan bütün rakiplerine kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 15:34:06. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement