Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

04.07.2022 16:52
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı sektörlerde devralma ve ortak girişim kurma başvurularına onay verdi.

Rekabet Kurulu, bazı sektörlerde devralma ve ortak girişim kurma başvurularına onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan kararlara göre, Tech Data Turkey Holding AŞ ile Sanko Holding AŞ tarafından ortak kontrol edilen Tech Data Bilgisayar Sistemleri AŞ'nin tek kontrolünün Tech Data Turkey Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Ondura SAS'ın tek kontrolünün Kingspan Group Limited aracılığıyla Kingspan Group Plc tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Advarra Holdings Inc.'in dolaylı ortak kontrolünün, nihai olarak Blackstone Inc. ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Sojitz Corporation ve The Goldman Sachs Group Inc tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Fonzip Yazılım AŞ'nin kontrolünde bulunan "www.yuvarla.com" internet sitesi, anılan siteye özgü gerekli altyapı ve yazılım ile "Yuvarla" markasının Papara Elektronik Para AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Tech Data, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:58:40. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement