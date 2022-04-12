Rekabet Kurulu, NadirKitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası verdi - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, NadirKitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası verdi

12.04.2022 09:54
Rekabet Kurulu, NadirKitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca, NadirKitap'ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.

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Rekabet Kurulu, Para Cezası, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, NadirKitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası verdi - Son Dakika


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