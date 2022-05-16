Rekabet Kurulundan elektrikli kamyon ve otobüslerin şarj ağı için OGG kurulmasına vize - Son Dakika
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Rekabet Kurulundan elektrikli kamyon ve otobüslerin şarj ağı için OGG kurulmasına vize

16.05.2022 11:58
Rekabet Kurulundan elektrikli kamyon ve otobüslerin şarj ağı için OGG kurulmasına vize

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerinin onaylanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerinin onaylanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Gavilon Agriculture Investment Inc'in tek kontrolünün Viterra Limited tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Phillips 66 ve H2 Energy Europe AG tarafından, NewCo adlı ortak girişimin kurulması işlemi onaylandı.

Nynas AB'nin dolaylı tek kontrolünün Davidson Kempner Capital Management LP tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verildi.

Prima Assicurazioni SpA'nın ortak kontrolünün The Carlyle Group Inc tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi uygun bulundu.

Royal Boskalis Westminster NV'nin tek kontrolünün Hal Investments BV tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Daimler Truck AG, Traton SE (iştiraki Traton International S.A aracılığıyla) ve Aktiebolaget Volvo (iştiraki Volvo Energy AB aracılığıyla) tarafından batarya-elektrikli ağır hizmet kamyonları ve otobüsler için yüksek performanslı şarj ağı kurulması ve geliştirilmesine yönelik faaliyet gösterecek yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Refresco Deutschland Holding GmbH'nin ortak kontrolünün KKR & Co Inc'in Pegasus BidCo BV aracılığıyla dolaylı olarak KKR&Co Inc tarafından devralınması işlemine izin verildi.

B.C. Jindal (Jindal) ailesinin plastik film işkolunun ortak kontrolünün Jindal grup şirketi olan Jindal Poly Films Limited ve Brookfield Asset Management Inc tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Project Holdings Fourteen Limited tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Oman Insurance Company kontrolünde bulunan Dubai Starr Sigorta AŞ'nin hisselerinin tamamının, VHV Reasürans AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

İGA'da hisse devri

Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, IST Bilişim Teknolojileri AŞ, TAYA Liman İşletmesi AŞ, TAYA Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri AŞ ve İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu hisselerin, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine ve Murathan Doruk Günal ve Turhan Serdar Bacaksız'ın, TAYA Yolcu Hizmetleri AŞ ve TAYA Petrol Yatırımları AŞ'de sahip olduğu hisselerin Mehmet Kalyoncu ve Cengiztur Turizm AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan paylarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığı kararına varıldı.

Tenneco Inc.'nin üzerindeki tek kontrolün Apollo Management L.P.'nin bağlı şirketleri tarafından yönetilen Pegasus Holdings III, LLC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Luminator Group LLC'nin oy haklarının tek kontrolünün, tamamı Blackstone Inc'e ait olan ve onun tarafından kontrol edilen Blackstone Alternative Credit Advisors LP ile Blackstone veya bağlı kuruluşları tarafından yönetilen veya tavsiye edilen bağlı şirketleri ve fonları aracılığıyla dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

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Rekabet Kurulu, Ticaret, İnşaat, İGA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulundan elektrikli kamyon ve otobüslerin şarj ağı için OGG kurulmasına vize - Son Dakika


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