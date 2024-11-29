Reşetnikov: Ruble Değer Kaybı Geçici - Son Dakika
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Ekonomi

Reşetnikov: Ruble Değer Kaybı Geçici

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, rublenin dalgalanmalarının spekülatif etkenlerden kaynaklandığını belirtti.

29.11.2024 14:18
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin tekrar temel değerlerine döneceğini belirterek, "Rublenin yabancı para birimleri karşısındaki değerinde son günlerde yaşanan dalgalanmalar, spekülatif nitelikteki münferit etkenlerden kaynaklanmaktadır." dedi.

Reşetnikov, başkent Moskova'da, rublenin son dönemde yabancı para birimleri karşısında yaşadığı değer kayıplarını değerlendirdi.

Rusya'nın güçlü bir ticari dengeye sahip olduğunu dile getiren Reşetnikov, "Son 2 aydır yaz aylarına göre daha yüksek rakamlar söz konusu. Ekimde, dış ticaret dengesi geçen yılın aynı dönemine göre iyi bir ihracat performansı sayesinde yüzde 8, yani 11,8 milyar dolar, daha yüksekti. Son 10 ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 daha yüksek." diye konuştu.

Reşetnikov, rubledeki oynaklığı düşürmek için Rusya Merkez Bankası ile yakın çalışma yürüttüklerini belirterek, "Rublenin yabancı para birimleri karşısındaki değerinde son günlerde yaşanan dalgalanmalar, spekülatif nitelikteki münferit etkenlerden kaynaklanmaktadır. Piyasadaki heyecanın sona ermesiyle döviz kurunun temel değerlerine döneceğini varsayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruble 27 Kasım'da dolar karşısında yüzde 8,5'ten fazla değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Rusya Merkez Bankası, gelişmenin ardından, döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurmaya karar verdiğini bildirmişti.

Parite, TSİ 13.00 itibarıyla 107,7 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, moskova, Finans, Rusya, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reşetnikov: Ruble Değer Kaybı Geçici - Son Dakika

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