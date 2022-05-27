Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı

27.05.2022 00:46

Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin karşılanmasının, planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini belirtmişti.

"2 MİLYON 520 BİN TON PANCAR ŞEKERİ ÜRETİLDİ"

Geçtiğimiz gün Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Bu çerçevede, pancar şekeri için 2021/2022 pazarlama yılında, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 milyon 632 bin 500 ton A kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleşmiştir."

ÇALIŞMALARIN BAŞLATILDIĞI DUYURULMUŞTU

Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekerin, yurt içine satılabilen şeker miktarının, 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır." denildi.

400 BİN TON ŞEKER İTHALATI İÇİN İZİN VERİLDİ

Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjan açıldı. Tarife kontenjan çerçevesinde ithal edilecek şekerden gümrük vergisi alınmayacak.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmanın başlatıldığını duyurmuştu! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
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Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı - Son Dakika
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