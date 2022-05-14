Rize-Artvin Havalimanı açılıyor - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

14.05.2022 13:36
Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

Rize-Artvin Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

Rize-Artvin Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi taşıyan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak piste indi. Çok sayıda Rizeli açılışı hem havalimanı içerisinde oluşturulan alanda hem de havalimanını gören yamaçtaki çay bahçelerinden takip ederken, yoğun katılımın olduğu gözlendi. - RİZE

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Rize Artvin Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi, cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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