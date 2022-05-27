Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor

27.05.2022 17:51
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs'ta hizmete giren Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na yapılan uçak seferlerinin 1 Haziran'dan sonra günde 7 sefere çıkacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs'ta hizmete giren Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na yapılan uçak seferlerinin 1 Haziran'dan sonra günde 7 sefere çıkacağı öğrenildi.

Rize-Artvin Havalimanı'na perşembe ve cumartesi günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sabah uçak seferleri başlatılırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günde bir olan sefer sayısı 2 Haziran'dan sonra sabah ve akşam olmak üzere iki sefere çıkıyor. Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul Havalimanı'ndan 1 Haziran'a kadar sabah öğle ve akşam olmak üzere 3 olan sefer sayısı da 1 Haziran'dan sonra gece seferleriyle beraber günlük 4 sefere çıkacak. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise günlük sefer sayısı 1 olarak devam edecek. Böylece İstanbul Havalimanı'ndan 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan da 1 tane olmak üzere günlük uçak sefer sayısı toplam 7'ye çıkacak.

Uçaklarda doluluk oranlarının ise İstanbul Havalimanı'ndan Rize'ye hafta içi yüzde 70, hafta sonu yüzde 90'nın üzerinde olduğu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan seferlerde ise doluluk oranının yüzde 90'nın üzerinde olduğu belirtildi. Esenboğa'dan Rize'ye yapılan uçak seferlerinde doluluk oranının yüzde 60 olduğu öğrenildi. - RİZE

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:55:15. #1.13#
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları günde 7'ye çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement