Rizeliler İstanbul ve Ankara dışındaki illerden de havalimanlarına sefer yapılmasını istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı için Rizeliler hem İstanbul ve Ankara'dan ek sefer hem de bu iller dışındaki illerden de uçak seferi konulmasını istiyor.

Açıldığı günden bu yana Rizeliler tarafından yoğun olarak kullanılan havalimanı için sefer sayılarının arttırılması yönünde son olarak Pegasus Hava Yolları, 3 Temmuz tarihinden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günde tek sefer olmak üzere haftada 5 gün uçuş gerçekleştirecek. Ağustos ayından itibaren ise haftanın 7 günü çift taraflı olarak seferlerine devam edecek.

Yapılan bu yatırımı ayakta tutmak için ek seferle konulması gerektiğini vurgulayan Pazar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Neşat Çakır, "Devamlı havalimanından bilgi alıyorum. Şuandaki İstanbul yolcu kapasitemiz yüzde 95 ve yüzde 100 aralığında oluyor. İstanbul'dan yolculuk yapmak isteyenler genellikle Sabiha Gökçen havalimanını kullanıyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı sefer sayılarının arttırılması lazım. Aldığım bilgilerde Pegasus Temmuz ayından itibaren başlayacaklarını arz ettiler. Onlar tamamen Sabiha Gökçen Havalimanından olması bizim için çok iyi oldu. Bunun dışında Ankara uçuşumuz çok geç bir saatte. Ankara uçağı 21: 30 da idi. Önümüzdeki günlerde 22.30'da uçacak. Normalde yarın benim Ankara'da toplantım var. Ben bu geceden gidiyorum. Tabi bu bizim için bir masraf. Orada otelde konaklayacağız. Toplantısı olan arkadaşların çoğu Trabzon'dan gidecek. Esasında bizde sabah saatlerinde Ankara uçağımız olsa çok güzel olacak. Çünkü biz günübirlik toplantılara giden insanlarız. Yarın toplantım 6-7 gibi başlayacak ve muhtemelen 9 buçukları bulur bitmesi. Bu yüzden de tekrardan konaklamak zorunda olacağım" ifadelerini kullandı.

Seferlerin sadece İstanbul ve Ankara'dan olmasından dolayı Trabzon Havalimanını kullanmak zorunda kaldıklarını belirten yolculardan Muhammet Ali Paral, "Rize-Artvin Havalimanını İzmir'den gelmek için kullandım. Aktarmalı geldim. Biraz zorluk çektik. Direk İzmir'den buraya gelse çok güzel olur. Bir hafta sonra tekrar İzmir'e döneceğim. Her zaman aktarmalı gitmek zorluyor. Uçağa Trabzon'dan binmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Rize-Artvin Havalimanına ek seferler konulursa halkın rahat olacağını ifade eden İlyas Taşkıran, "Havalimanı Pazarımız için çok güzel oldu. Buradan gidip geliyoruz. Uçaklar dolu geliyor. Biz bu kadar beklemiyorduk. Kısa zamanda uçakların dolacağını. Havalimanı güzel oldu ama biraz daha sefer eklense güzel olacak. Her saatte uçak olsa güzel olacak. Çünkü beklemek zorunda kalıyor. Uçaklar daha fazla olursa halkımız da uçağa daha çok rağbet gösterir. Ek sefer konulursa daha rahat olacak" şeklinde konuştu. - RİZE