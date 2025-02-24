Robinhood SEC Soruşturmasını Kapattı

Ekonomi

NEW Finansal hizmetler şirketi Robinhood, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kendisine yönelik kripto soruşturmasını bir yaptırım eylemiyle ilerleme niyeti olmadan tamamladığını duyurdu.

Robinhood'dan yapılan açıklamada, 21 Şubat'ta SEC'in şirkete bir mektupla "kendileriyle ilgili soruşturmasını resmen kapattığını ve bir yaptırım eylemiyle ilerleme niyetinde olmadığını" bildirdiği aktarıldı.

Şirketin, çoğu dijital varlık işlemlerinin federal menkul kıymetler yasalarına tabi olduğu argümanına katılmadığına işaret edilen açıklamada, buna rağmen diğer platformların aksine, SEC'in eski yönetiminin kamu davalarında menkul kıymet olduğunu iddia ettiği belirli ürün ve hizmetleri sağlamamak için zor seçimler yaptığına işaret edildi.

Açıklamada, Robinhood'un dijital varlıklar için daha şeffaf ve özel bir düzenleyici ortamın geliştirilmesine yardımcı olduğuna dikkat çekilerek, ileriye dönük net bir yol oluşturmak için yeni yönetim altında SEC ile birlikte çalışmanın dört gözle beklendiği vurgulandı.

SEC'in piyasa katılımcılarına dijital varlıklar için netlik ve uygun bir düzenleyici çerçeve sağlamasının zamanının geldiği kaydedilen açıklamada, Robinhood'un da müşterileri için ürün ve hizmetlerde yenilikler yapmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Robinhood Hukuk, Uyum ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Dan Gallagher, şirketin her zaman federal menkul kıymet yasalarına uyduğunun altını çizerek, bu soruşturmanın açılmaması gerektiğini savundu.

SEC, Coinbase'e yönelik davanın da düşürülmesini kabul etmişti

Kripto para borsası Coinbase de cuma günü SEC'in "şirkete karşı açtığı davanın düşürülmesini" kabul ettiğini bildirmişti.

Şirketin hukuk sorumlusu Paul Grewal tarafından kaleme alınan yazıda, "SEC personeli, Coinbase'e karşı açtığı hukuka aykırı uygulama davasını, komisyon onayına tabi olmak kaydıyla, prensipte reddetmeyi kabul etti. Bu büyük bir yanlışı düzeltiyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Coinbase'in gerçekler ve hukuk açısından her zaman haklı olduğunu savunduğu belirtilen yazıda, söz konusu kararın, davanın en başta açılmaması gerektiğini doğruladığı kaydedilmişti.