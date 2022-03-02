Rus rublesinde değer kaybı durmuyor - Son Dakika
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Rus rublesinde değer kaybı durmuyor

02.03.2022 13:57
Rus rublesinde değer kaybı durmuyor

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürüyor.

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürüyor.

Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.

Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80'ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

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ABD Başkanı Joe Biden, 'Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak'... ABD Başkanı Joe Biden, 'Bu gece, bu şiddet rejiminden milyarlarca dolar çalan Rus oligarklarına ve yozlaşmış liderlere sesleniyorum, artık olmayacak'... Rus rublesi tekrar değer kaybediyor Rus rublesi tekrar değer kaybediyor

dolar, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus rublesinde değer kaybı durmuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus rublesinde değer kaybı durmuyor - Son Dakika
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