Rus rublesinde değer kaybı hızlandı - Son Dakika
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Rus rublesinde değer kaybı hızlandı

03.03.2022 12:10
Rus rublesinde değer kaybı hızlandı

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını hızlandırdı.

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını hızlandırdı.

Dolar/ruble paritesi yüzde 10,3 artışla 117 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,4 yükselişle 125'e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80'ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

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dolar, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus rublesinde değer kaybı hızlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus rublesinde değer kaybı hızlandı - Son Dakika
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