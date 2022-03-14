Rusya'dan Batılı ülkelere "yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar" suçlaması - Son Dakika
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Rusya'dan Batılı ülkelere "yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar" suçlaması

14.03.2022 10:14
Rusya'dan Batılı ülkelere "yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar" suçlaması

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, "Rusya'nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya'yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, "Rusya'nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya'yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir." dedi.

Siluanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın kamu borcunu Rusya Merkez Bankası döviz kuru üzerinden ruble ile ödeyebileceğini söyledi.

Bunun, 2018'den sonra düzenlenen eurobond'larda doğrudan mümkün olduğuna işaret eden Silanov, "Rusya'nın kamu borcu yükümlülüklerini yerine getiremediğine ilişkin açıklamalar gerçekle örtüşmemektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli miktarda fona sahibiz." ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimini kısıtlanmasına da tepki gösteren Silanuov, "Rusya'nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya'yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir." dedi.

Silanov, dün yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söylemişti.

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Rusya Maliye Bakanı: 'Rezervlerimizin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz' Rusya Maliye Bakanı: 'Rezervlerimizin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz'

Maliye Bakanı, Rusya, Döviz, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan Batılı ülkelere 'yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar' suçlaması - Son Dakika


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