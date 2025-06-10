Rusya'dan Rekor Tahıl Hasadı

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşev, ülkesinin bu yıl en az 135 milyon ton tahıl hasadı gerçekleştireceğini söyledi.

Patruşev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'daki tarım sezonunun sorunsuz bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Rus hükümetinin tarım sektörüne yönelik attığı adımların kritik önem kazandığını anlatan Patruşev, yüksek politika faizine rağmen tarım sektörüne verilen kredi desteğinin de geçen yıla kıyasla artış gösterdiğine vurgu yaptı.

Rusya'nın bu yılki tahıl hasadına ilişkin de konuşan Patruşev, "Mevcut tahminlere göre bu yıl tahıl hasadı en az 135 milyon ton düzeyinde gerçekleşecek. Bu, geçen yıla göre daha yüksek bir seviye." dedi.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı Rusya'da geçen yıl 130 milyon ton tahıl hasadı gerçekleştirilmişti.

İhracattaki avantajını güçlendirmek isteyen Rusya, BRICS nezdinde tahıl borsası kurulması için de çalışmalarını sürdürüyor.